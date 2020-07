Norsk stortalent klar for portugisisk klubb

sport

Holm har skrive under på ein fireårsavtale med klubben som ligg på 7.-plass i toppdivisjonen i Portugal. Han kjem frå spel på Leipzig sitt U19-lag.

Den portugisiske klubben stadfestar sjølv at Holm kjem gratis til klubben, og at han har ein utkjøpsklausul på 50 millionar euro.

Som 15-åring i 2016 vart Holm tidenes yngste Strømsgodset-spelar med proffkontrakt. Han kom til Drammen då faren David Nielsen vart assistenttrenar under Ronny Deila. Nielsen er no trenar i danske Aarhus.

Året etter gjekk han frå Strømsgodset til RB Leipzig. Der vart det spel på U17- og U19-laget til klubben. Han fekk aldri debuten for A-laget. Sist sesong vart det sju mål og fire målgivande pasningar på 18 kampar i U19-bundesligaen. I tillegg skåra Holm tre mål på seks meisterligakampar for Leipzig U19.

Holm har spelt 39 aldersbestemte landskampar. Han imponerte stort for G18-landslaget i 2019 med sju mål på elleve kampar, mellom dei med to mål i 2–1-sigeren over Tyskland i november.

(©NPK)