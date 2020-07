Froome forlèt Ineos etter sesongen

sport

Det opplyser laget i ei pressemelding.

– Chris' noverande kontrakt går ut i slutten av desember, og vi har bestemt oss for å ikkje forlengje, seier lagsjef Dave Brailsford i pressemeldinga.

– Det har vore eit fantastisk tiår med laget, vi har oppnådd så mykje saman og eg vil alltid setje pris på minna. Eg ser framover til nye spennande utfordringar når eg går inn i ein ny fase av karrieren, men i mellomtida er fokuset mitt på å vinne min femte Tour de France, seier Froome.

Froome vann Tour de France samanlagt i 2013, 2015, 2016 og 2017. I tillegg har Froome vunne Vuelta Espana to gonger (2011 og 2017) og Giro d'Italia ein gong (2018). Han måtte stå over fjorårets Tour de France etter at han velta stygt på oppvarminga før ein etappe i Criterium du Dauphine. Briten vart då operert i åtte timar.

(©NPK)