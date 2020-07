Solskjær trur på få overgangar i sommar

sport

– Det må vere realisme. Eg trur heile verda har endra seg, både finansielt og i oppfatninga av kva vi har av verdiar, seier Solskjær.

United-direktør Ed Woodward har tidlegare sagt at overgangsmarknaden i sommar ikkje vil bli som normalt. Solskjærs menn har dessutan vist god form etter koronapausen og behovet for større overgangar ser ikkje lenger like stort ut.

– Kvar gong eg legg fram eit forslag til Ed trur eg det er eit fornuftig og realistisk forslag, seier Solskjær.

Paul Pogba, som har vist god form etter koronapausen, har vore kopla kraftig vekk frå Solskjærs United, men mykje tyder no på at han blir verande i England. Kontrakten med Manchester-laget går ut neste sommar, men Solskjær ønskjer å lande ein langtidskontrakt med franskmannen.

– Sjølvsagt ønskjer vi å behalde dei beste spelarane i klubben. Vi vil byggje eit lag for framtida, seier kristiansundaren.

