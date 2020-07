Raja etter møte med NFF: Ber helsestyresmaktene vurdere breiddeprotokollen i fotballen

sport

– Eg skreiv i brev til idretten at dei måtte lage ein protokoll for gjenopninga. Den har eg no fått og sender han over til helsestyresmaktene. Dei gjer ei vurdering av den protokollen og kva som er helsemessig mogleg å få til, seier Raja til NTB.

Kulturminister møtte idrettspresident Berit Kjøll og fotballpresident Terje Svendsen til samtalar om oppstarten av breiddeidretten fredag.

– Eg opplever god dialog med Kjøll og Svendsen. Det har vi hatt heile tida og byggjer vidare på det i dag. Eg er glad for å høyre at idretten vil spele på lag og at idrettstoppane tek sitt samfunnsansvar.

Nytt møte 10. august

Raja opplyser at det ikkje vil bli noko nytt møte mellom dei og helseminister Bent Høie (H) før 10. august. Han understrekar at det er helsestyresmaktene som vurdere moglegheitene for opning av breiddeidretten.

– Eg kjem ikkje til å leggje noko politisk press på helsestyresmaktene i denne saka, men vi kan be dei om å gjere ei ny vurdering. Det gjer vi no, seier Raja.

Det er fotballpresident Terje Svendsen glad for.

– Vi har teke ansvar og er klare til å ta større ansvar, mellom anna gjennom at vi har utarbeidd protokollar for ein eventuell oppstart av breiddeidretten og også utarbeide «e-læringsopplegg» for å sertifisere klubbane som skal starte opp. Vi er veldig glad for at kulturministeren vil ta tak i dei protokollane som er sende over, og sende dei vidare til helsestyresmaktene for vurdering, seier Svendsen til NTB.

– No håpar vi at vi får ei tilbakemelding på protokollane, og at det kan bidra til at vi kan komme i gang tidlegare.

– Ikkje vond vilje

Raja har fleire gonger understreka at han ikkje vil bruke «eitt sekund» på å formidle vidare eit eventuelt klarsignal til ytterlegare opning av idretten når det måtte finnast frå helsestyresmaktene.

– Eg er oppteken av å opne opp mest mogleg raskast mogleg. Det understreka eg i møte, seier kulturministeren.

Raja, som understrekar at dette handlar om all breiddeidrett, ikkje berre fotball, er glad for at Kjøll og Svendsen er tydeleg på at dette er ei samla avgjerd frå heile regjeringa.

– Det er ikkje av vond vilje vi har halde igjen. Det handlar om dei samrøystes råda frå (Bjørn) Guldvog, (Espen Rostrup) Nakstad og (Camilla) Stoltenberg, seier Raja med tilvising til helsetoppane i Helsedirektoratet og FHI.

– Vi opnar næringslivet, kollektivtrafikken og reiseliv. Vi ønskjer å sjå korleis det går samla sett. Vi har ingen vaksine eller behandlingar, seier Raja.

Svendsen seier at dagens møte var godt og konstruktivt.

– Vi fekk lagt fram synspunkta våre samtidig som vi hadde forståing for bekymringa til styresmaktene for oppblomstring av smitta, som vart framført av statsråden. Vi fekk òg større forståing for smittevernet som ligg til grunn for om ein kan opne breiddeidretten eller ikkje, seier fotballpresidenten om møtet.

