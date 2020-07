Grorud med historisk siger, Ull/Kisa-målvakt skåra frisparkmål

sport

Grorud rykte opp frå 2. divisjon i fjor og har møtt tøff motstand dei første rundane. Men etter å ha yppa seg mot både Lillestrøm og Ranheim har Eirik Kjønøs menn verkeleg vist at det har noko å gjere i førstedivisjon i debutsesongen.

Dei har derimot ikkje hadde klart i dei første to rundane var å sikre seg poeng. Det klarte dei mot Sogndal måndag.

Grorud tok leiinga fem minutt før pause. Tidlegare Stabæk-spelar Oscar Aga sende ballen direkte frå straffemerket til kryssa. Like etter pause utlikna Alioune Ndour for vestlendingane.

Så pirka Nikolai Jakobsen Hristov inn 2–1 frå kloss hald med 20 minutt igjen, ei skåring som Sogndal-spelarane meinte burde vore annullert.

Trass i eit Sogndal-press etter 2-1-målet til Grorud, var det heimelaga i gult som sette inn dei fjerde og siste måla i kampen. Tromsø-eigde Sigurd Grønli sette spikaren i kista med målet sitt tre minutt før full tid.

Grorud tok med det den første sigeren sin på nivå to nokosinne.

Målvakt Hagerup skåra

På Jessheim tok Ull/Kisa imot Jerv. Heimelagets Henriks Kristiansen skåra, men Diego Campos' to skåringar før pause sørgde for at Jerv leidde før dei siste 45 minutta.

Ull/Kisa-målvakt Stefan Hagerup redda likevel eitt poeng for heimelaga med ei frisparkperle frå 20 meter etter 79 minutt. 2–2 vart òg sluttresultatet.

På Hamar vart det målshowet mellom HamKam og Øygarden. Aune Selland Heggebø sende Øygarden i leiinga før minuttet var spelt på Briskeby. Andreas van der Spa dobla leiinga, medan heimvende Marcus Pedersen reduserte før pause.

Tre minutt etter pause utlikna den tidlegare Molde-spelaren Tobias Svendsen for HamKam. Så sette først Heggebø inn 3–2 etter 78 minutt, før Jonas Enkerud utlikna minuttet etter.

To minutt på overtid sikra Andreas Fantoft Øygardens første siger i det norske seriesystemet. Laget vart til etter ei samanslåing mellom Nest-Sotra og fem andre lokale klubbar føre årets sesong.

Første Blink-siger

I Stjørdal sende Simon Marklund gjestene frå Kongsvinger i leiinga allereie etter fire minutt. Nyopprykte Blink svarte derimot berre åtte minutt seinare ved Marius Augdal. Dermed var laga like langt til pause.

Laga heldt fram med å følgje kvarandre etter pausen. Sondre Stokke sende trønderane i leiinga etter 52 minutt, før Adem Güven svarte seks minutt seinare.

Berre fem minutt seinare sende derimot Mats Lillebo vertane nok opp i nok ei leiing etter ein utsøkt chip.

Ole Kristian Rødahl og Lasse Bransdal sette kvart sitt mål rett før slutt. Blink vann dermed 5–2 og tok den første sigeren sin denne sesongen.

Ranheim på tabelltopp

Det vart dramatikk på Alfheim etter 35 minutt då Strømmen-spelaren Pål Steffen Andresen fekk direkte raudt kort etter ei stygg takling på Eric Kitolano. Likevel kjempa gjestene heroisk fram til Tromsøs Kitolano sette inn 1–0 etter 64 minutt. Det vart òg sluttresultatet.

På Ekeberg i Oslo tok KFUM imot Raufoss. Gjestenes Lee Rochester Sørensen og KFUMs Alagie Sanyang noterte seg for kvar si nettkjenning før pause. Fisnik Kastrati avgjorde for heimelaga fem minutt før full tid med eit hovudstøt.

Ranheim er ny leiar av førstedivisjon etter ein sterk 3-0-siger borte over Åsane. Ivar Sollie Rønning skåra to mål for dei blåkledde gjestene.

