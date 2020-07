Zuccarellos trenar får jobben fast

sport

Wild hadde ein sterk periode etter at Evason tok over jobben som mellombels. På tolv kampar vart det åtte sigrar og fire tap før koronaen sette ein mellombels stoppar for NHL-sesongen.

Evason kom til klubben i juni 2018 og var assistenten til Bruce Boudreau fram til han vart sparka. Evason har signert for laget fram til sommaren 2022.

Canadiaren spelte sjølv 14 sesongar i NHL for Washington Capitals, San Jose Sharks, Dallas Stars og Calgary Flames. Han vart i tillegg verdsmeister i Finland i 1997.

NHL-sesongen skal etter planen takast opp att 1. august. Minnesota Wild møte Vancouver Canucks i første kamp i best av fem kampar søndag 2. august. Dei kampane skal spelast i Edmonton. I Toronto skal laga frå den austre avdelinga.

(©NPK)