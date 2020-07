Ingebrigtsen-brørne til høgda – Monaco-start neste

sport

Måndag la arrangørane av friidrettsstemnet i fyrstedømmet ut si oppdaterte liste over profilar som blir å sjå 14. august. Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen blir tre av trekkplastera.

Storebror Henrik stiller som planlagt til start på 5000 meter, medan Jakob og Filip møttest til duell på 1500 meter.

– Glad for å kunne offentleggjere at eg blir del av Diamond League-stemnet i Monaco 14. august. Superrask bane og superraske tider, skriv Filip i ei oppdatering på Instagram-kontoen sin.

Fram til Monaco-stemnet skal Ingebrigtsen-brørne lade opp på det som har vorte den faste høgdebasen deira i sveitsiske St. Moritz. Tysdag sette dei seg på flyet dit.

Deltakinga i Monaco blir ein av få startar for brørne denne sesongen. Koronapandemien har for lengst ført til at Diamond League-kalenderen er kraftig barbert.

Trenar og far Gjert Ingebrigtsen har tidlegare varsla at det truleg blir start for brørne i Stockholm 23. august. Sesongen blir truleg avslutta under NM i Bergen i september. Deretter blir fokuset retta mot 2022.

