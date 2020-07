Italienske medium: Serie A-stjerne mistar viktig kamp etter heimeulykke

sport

Atalanta flyg høgt i den italienske toppserien. Tysdag kan klubben klatre til andreplass bak serieleiar Juventus med siger over Brescia. Målfarlege Luis Muriel har skåra heile 17 gonger for klubben som også er klar for kvartfinale i Meisterligaen.

Ifølgje Sky Italia og nyheitsbyrået AGI er likevel ikkje skåringsmaskina aktuell for spel i kampen på tysdag mot Brescia. Det kjem av eit fall i eigen bustad tysdag.

Den 29-årige colombianaren skal ha slått hovudet og måtte syast etter å ha vorte frakta til eit sjukehus i Bergamo. Han vart utskriven kort tid etterpå, men kampen på tysdag går visstnok uansett utan måltyven.

Omstenda rundt ulykka er uklare, men ifølgje Sky Italia skal Muriel ha sklidd og slått hovudet mot kanten av eit symjebasseng då han åt lunsj med lagkameratane.

Med Muriel i spissen har Atalanta imponert denne sesongen. Ikkje berre kjempar klubben om seriemedaljar, men i kvartfinalen i Meisterligaen ventar Paris Saint-Germain. Turneringa skal etter planen spelast ferdig i Portugal neste månad.

(©NPK)