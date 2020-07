Kjempesmell for Sørloth i gullkampen – Gulbrandsen mot seriemeisterskap

sport

Kampen om ligatittelen i den tyrkiske superligaen har vore ein intens duell mellom Trabzonspor og Istanbul Basaksehir i lengre tid. No tyder det meste på at det vippar sistnemnde sin veg.

Måndagens 1-2-tap for nedrykkstrua Denizlispor betyr at Alexander Sørloth og Trabzonspor har fire poeng opp til ligaleiar Basaksehir med to serierundar igjen å spele.

Dermed har Fredrik Gulbrandsen og lagkameratane matchball når nestjumbo Kayseriespor er motstandar på heimebane komande laurdag. Trabzonspor er avhengig av at Basaksehir gir bort poeng i begge dei to siste kampane dersom gulldraumen framleis skal vere innan rekkevidde.

– Vi beklagar til all fansen vår. Vi klarte ikkje utnytte moglegheita vi fekk, og eg må berre gratulere Denizlispor, sa Trabzonspor-trenar Hussein Cimsir etter tapet måndag.

Toppscorer-kamp

Han sikta til at serieleiar Basaksehir måndag rauk 3–4 for eit anna nedrykkstrua lag, Konyaspor. Det gav Alexander Sørloth og Trabzonspor ei gyllen moglegheit til å knappe innpå og setje ny fart på tittelkampen. Det klarte dei ikkje.

Trabzonspor tok rett nok leiinga tidleg mot Denizlispor, men heimelaget slo tilbake med to skåringar i andre omgang. Alexander Sørloth leverte ifølgje avisa Ajansspor ei anonym førestilling. Den norske landslagsspissen kom til berre to avslutningar og gjekk mållaus av bana.

No kan òg toppskårartittelen trønderen har hatt eit solid grep om heile sesongen ryke. Med to kampar igjen å spele har Sørloth og tidlegare Premier League-profil Papiss Cisse begge 21 nettkjenningar. Cisse speler for Alanyaspor.

Stor interesse

Sørloth står med 29 skåringar totalt for Trabzonspor denne sesongen og har vore ein stor suksess i tyrkisk fotball. Han er på utlån frå Crystal Palace, men blir kopla til langt større klubbar. Italienske Napoli er ´ nemnt som ein av fleire beilarar.

Sørloth spelte heile kampen på måndag mot Denizlispor, medan Fredrik Gulbrandsen var ubenytta reserve for serieleiar Basaksehir.

Basaksehir avsluttar sesongen mot nemnde Kayserispor og middelhavsfarar Kasimpasa. Trabzonspor møte Konyaspor og Kayserispor i sine to siste kampar.

(©NPK)