Mourinho om City-rettsavgjerda: – Ein katastrofe

sport

Måndag vart det kjende at Den internasjonale valdgiftsretten for sport (CAS) omgjorde Avgjerda til det europeiske fotballforbundet om å stengje ute Manchester City frå Meisterligaen i to sesongar. Den engelske fotballgiganten var skulda for å ha forbrote seg mot reglane i fotballen om økonomisk fair play (FFP).

CAS vedtok òg at bota City var ilagd på 30 millionar euro blir reduserte til ein tredel.

Då Tottenham-manager José Mourinho vart konfrontert med rettsavgjerda på ein pressekonferanse tysdag, var han ikkje nådig.

– Viss Manchester City ikkje er skuldig, er det å straffe dei med nokre millionar ei skam. Er du skuldig, bør du bli utestengd. Sånn sett er det òg ei skammeleg avgjerd. I alle tilfelle er rettsavgjerda ein katastrofe, sa han.

Klopp: Ingen god dag

Portugisaren understreka vidare at han ikkje veit om Manchester City er skuldig i skuldingane som er retta mot klubben, men han meiner uansett at utfallet av saka fortener merkelappen «skammeleg».

Då Mourinho vidare vart spurd som kva konsekvensar rettsavgjerda vil få for fotballens økonomiske fair play-reglar og Tottenhams etterleving av desse, insisterte Mourinho på at han er tilfreds med måten London-klubben jobbar på.

– Spurs er Spurs, og eg trur ikkje Spurs forandrar mentaliteten sin, og i dette aspektet er det riktig. Eg er fornøgd med måten vi jobbar på her. Eg trur dette er slutten for økonomisk fair play, sa han ifølgje Daily Mail.

Like skarp var ikkje Liverpool-manager Jürgen Klopp.

– Eg er glad for at Manchester City får spele i Meisterligaen, men for å vere ærleg trur eg ikkje gårsdagen var ein god dag for fotballen. Det handlar om at eg synest at FFP er ein god idé. Det skal verne klubbane og verne konkurransane, sa tyskaren på pressekonferansen sin ifølgje Sky Sports.

Støttar FFP

Liverpool-sjefen håpar ikkje Mourinho får rett i at fair play-regelverket har spelt ut rolla si.

– Eg håpar verkeleg at FFP blir verande, fordi det i det minste nedfeller nokon grenser du ikkje kan gå over. Det er bra for fotballen, sa Klopp.

Arsenal-manager Mikel Arteta, med ei fortid i Manchester City, sa på pressekonferansen sin tysdag at gamleklubben fortener å få spele i Meisterligaen også i åra som kjem.

Manchester City-manager Pep Guardiola applauderer naturleg nok at klubben slapp utestenging. Han forlanger samtidig ei unnskyldning.

– Vi burde få ei beklaging, for dersom vi gjorde noko gale, ville vi ha akseptert Uefas avgjerd, sa han ifølgje Manchester Evening News.

(©NPK)