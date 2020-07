Myrhol tilbake etter koronasmitte: – Herleg å få ei stadfesting

sport

I ein springetest over tre kilometer noterte han seg for tida 10 minutt og 29 sekund, betre enn alle lagkameratar. Det gjekk ikkje upåakta hen på klubbens twitterkonto.

– Veldig imponerande!, skreiv dei.

Myrhol sjølv tek det heile med fatning.

– Nja, ein springetest for handballspelarar og ein springetest for løparar er to ulike ting. Eg veit ikkje om han er så himla god, seier Myrhol til TV 2.

– Men det som var herleg var å få ei stadfesting på at ein har klart å både gå opp i vekt, trena godt med styrke, samtidig som ein er i bra springeform. Det er vel eigentleg det aller viktigaste, for det er ein vanskeleg balansegang det der, seier han.

Myrhol var sjølv ute med koronasymptom i tre og ei halv veke i midten av mars.

– Eg vart aldri testa, men alle rundt meg vart sjuke og testa positivt på korona. Så at eg hadde det, er det ingen tvil om, forklarer Myrhol.

