NFF ber styresmaktene vurdere fire testkampar med 2500 tilskodarar

Det kjem fram i eit brev avisa har fått tilgang til. Norges Fotballforbund, Toppfotball Kvinner og Norsk Toppfotball er avsendarar av brevet som er stila til Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Nett no blir de av smittevernomsyn tillate berre 200 tilskodarar på kampar i toppfotballen. No håpar Norges Fotballforbund å bane veg for ytterlegare opning ved å gjennomføre testkampar der eit betydeleg høgare tal tilskodarar blir sleppt inn.

Under desse kampane skal det gjerast ytterlegare tiltak for å avgrense faren for smittespreiing utover det som allereie er nedfelt i den mykje omtalte NFF-protokollen.

Ifølgje Aftenposten er toppseriekampen mellom Rosenborg og Vålerenga på Lerkendal 14. august første kamp NFF ønskjer å bruke som test. Resten av dei tre er eliteseriekampen mellom Start og Vålerenga i Kristiansand 17. august, 1. divisjonskampen mellom Kongsvinger og Lillestrøm 25. august og Branns møte med Strømsgodset 29. august.

