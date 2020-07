Fifa stadfestar: Ordninga med fem spelarbyte blir forlengd

sport

I samband med det tette kampprogrammet i fotballen etter koronapausen, valde Ifab i mai å godkjenne Oppmodinga til det internasjonale fotballforbundet om å tillate fem byte for kvart lag.

Då vart det bestemte at ordninga gjaldt alle turneringar som blir avslutta innan 31. desember. No blir ordninga utvida til også å gjelde for 2021-22-sesongen.

Ordninga vil gjelde konkurransar og ligaer som er planlagde å ende innan 31. juli 2021 og internasjonale konkurransar som endar i juli/august.

Fem innbytarar kan nyttast i kampane, men berre i tre omgangar. Byte som blir gjort i pausen blir ikkje tald som ein av dei tre gongene byte kan skje.

Alle ligaer kan velje sjølv om dei vil implementere endringa. Fem innbytarar har hittil vore brukt i dei store europeiske ligaene og mellom anna i Eliteserien.

(©NPK)