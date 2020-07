Positive nyheiter for Haaland: Presenterte plan for tilskodarar på tyske stadion

sport

Skrivet er sendt til dei 36 klubbane i dei to øvste divisjonane i Tyskland.

Retningslinjene har òg vorte presenterte for det tyske helsedepartementet og inneheld det som blir omtalt som «viktige aspektar ved smittevern».

Det tyske helsedepartementet har sagt at sosial distansering vil vere nødvendig. Det vil heller ikkje vere tillate med ståplassar eller alkoholservering.

– No er nøkkelen at alle Bundesliga-klubbane verkeleg følgjer dette konseptet og skreddarsyr det for deira stadion, i samarbeid med dei lokale styresmaktene, sa ein talsmann for helsedepartementet.

Bundesliga-klubben Union Berlin håpar å ha fulle tribunar når sesongen startar i september. Det vil dei gjere ved å teste alle tilskodarane for koronaviruset når dei kjem. Det er likevel tvilsamt om det forslaget går igjennom.

Moglegheita for å ta imot bortefans vil bli diskutert på eit ekstraordinært medlemsmøte i forkant av sesongstart, ifølgje DFL.

