Solskjær om City-avgjerda: – Andre kan diskutere han

Onsdag vart kristiansundaren konfrontert med det store samtaleemnet denne veka i internasjonal fotball då han møtte pressa før møtet med Crystal Palace i Premier League torsdag.

I motsetning til fleire av managerkollegaene sine var ikkje Solskjær spesielt interessert i å bruke krefter på at Den internasjonale valdgiftsretten for sport omgjorde avgjerda til det europeiske fotballforbundet om å stengje ute City frå Meisterligaen dei to neste sesongane.

– Folk kan debattere det. Eg tenkjer at det ikkje er jobben min. Jobben min er å sørgje for at vi fokuserer på neste kamp, sa Solskjær.

– Financial Fair Play vart oppretta for at fotballklubbar skal vere økonomisk berekraftige, og det meiner eg er viktig. Dei gir oss reglar å følgje, og det fokuserer vi på, heldt han fram.

Tysdag fekk fleire andre store managerprofilar spørsmål om City-avgjerda på pressekonferansane sine. Tottenham-sjef José Mourinho kalla utfallet «skammeleg», medan Liverpool-manager Jürgen Klopp meinte at måndagen «ikkje var nokon god dag for fotballen».

Solskjær er meir forsiktig.

– La andre diskuterer kva som er rett og gale, og kva som har skjedd, sa han onsdag.

Manchester City var skulda for å ha brote reglane i fotballen om økonomisk fair play (FFP).

