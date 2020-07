Friidrettskongen Bolt vil ikkje presse dottera: – Det er ikkje for alle

sport

33-åringen fekk dottera saman med kjærasten Kasi Bennett like før sommaren.

Sjølv om namnet Olympia Lightning Bolt kan gi håp om ei komande friidrettsstjerne, seier jamaicanaren at å bli samanlikna med han kan by på utfordringar for dottera.

– Det vil vera vanskelegare for ho, fordi ho kjem til å bli samanlikna med meg. Men viss ho ynskjer å gjera det, så støtter eg ho, seier stjerna til Codelist.

Jamaicanaren forlèt friidrettsbana etter VM i 2017 med åtte OL-gull og elleve VM-gull på merittlista, men kjem ikkje til å jobbe aktivt for at dottera skal bera arven vidare.

– Eg vil prøve å ikkje presse ho til å drive med friidrett. Det er ikkje for alle, seier han.

Bolt vann åtte OL-gull i perioden 2008 til 2016 – tre gull på 100 meter, tre på 200 meter og to på 4x100 meter stafett. Stjerna blei fråteken gullet på 4x100 meter stafett i OL i Beijing 2008 etter at lagkamerat Nesta Carter blei diskvalifisert for doping.

Då han pensjonerte seg i 2017 prøvde sprintstjerna lukka på fotballbana for norske Strømsgodset og australske Central Coast Mariners. Fotballdraumen varte ikkje lenger enn til 2019. No ser Bolt fram til å vere far.

– For meg er det å vere far heilt nytt, men i verkelegheita så har eg det gøy og lærer saman med dottera mi berre ved å sjå ho vekse, seier friidrettslegenda.

Bolt har framleis verdsrekorden på 100 meter for menn, som han sette under VM i Berlin 2009 med tida 9,58 sekund.

