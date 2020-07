IOC-topp trur viruset kan stoppe Beijing-OL i 2022

sport

Beijing-OL skal etter planen gå i februar 2022. Det er dryge halvåret etter sommar-OL i Tokyo, som opphavleg skulle gå av stabelen denne sommaren, men blei utsett eitt år som følgje av virussituasjonen.

– Om ein ser bort frå dei politiske aspekta, og at korona framleis er eitt problem i juli og august neste år, er det vanskeleg å tru at det ikkje vil påverke eitt OL i same område fem månader seinare, seier Pound til Reuters.

Han er eitt av dei mest erfarne medlemmene i Den internasjonale olympiske komite (IOC).

Både IOC og Tokyo-arrangørane er fast bestemte på å gjennomføre neste års OL, trass i at japanske smittevernekspertar reknar risikoen for auka smittespreiing som stor.

Canadiske Pound er advokat av yrke, har tidlegare vore visepresident i IOC og leidde Verdens antidopingbyrå (Wada). Han trur også ein rekke politiske hendingar kan påverke leikane i den kinesiske hovudstaden – der det mest framståande eksempelet er den betente relasjonen mellom USA og Kina.

– Om ein er konspirasjonsteoretikar kan ein seie at Verdshelseorganisasjonen, som USA forlét, kanskje kan påverkast av Kina og seie at det vil vere farleg å sleppe inn ein amerikanar i Kina ettersom USA har flest korona-dødsfall i heile verda, seier Pound.

Sommar-OL i Tokyo er planlagt å gå frå 23. juli til 8. august neste sommar, mens vintervekene i Beijing etter planen går frå 4. til 22. februar 2022.

