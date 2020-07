Skuffa Bohinen namngir eigne spelarar: – Eg forventar meir

sport

Tangotrøyene står framleis utan siger i sin retur til Eliteserien. Bohinens menn var suverene då dei tok poengrekord i fjorårets førstedivisjon, men spelte i går det Bohinen karakteriserte som den verste kampen under han si leiing i eit intervju med Eurosport.

Han er skuffa over korleis nøkkelspelarane har levert.

– Eg forventar meir av spelarar som Jonas Grønner, Oddbjørn Lie, Fredrik Carlsen og Holmbert (Friðjónsson). Eg forventar at folk tar meir ansvar og viser meir kva det betyr å gå utpå her. For å bruke ein klisjé, det å blø for drakta i ein periode der klubben og laget slit. Det er rett og slett overraskande svakt av oss, sa Bohinen til lokalavisa Sunnmørsposten.

Også Daniel Gretarsson og Niklas Castro får passet sitt påskrive av 50-åringen.

– Daniel er langt unna formen, og det same er Castro. Castro var poengplukkaren vår i fjor, men ikkje i nærleiken av å vere det i år. Daniel styrte forsvarslinja i fjor, men er ikkje i nærleiken av å gjere det no. Det må dei tole å høyre, og det trur eg dei kjenner på sjølv også.

Aalesund neste kamp i Eliteserien blir spelt på heimebane mot Stabæk til søndag.

