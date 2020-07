Slutt for stjernetravar: – Det blir tøft å ta farvel

sport

Odd Herakles er travsportens ubestridde kaldblodskonge og vinn løp som aldri før. Laurdag er han megafavoritt til å ta sin tredje strake siger i NM, men det blir også den aller siste.

10-åringen legg nemleg opp medan han er på topp og blir avlshingst på heiltid i Sverige. For trener Lars O. Romtveit ventar ein kjensleladd avskjed.

– Eg har hatt lang tid på å førebu meg psykisk, men det blir likevel tøft å ta farvel. Eg har avtale om å trene han ut august. Så er det slutt, seier Romtveit til Equus.

Forhastet?

70-åringen har trent Odd Herakles i sju år. På den tida har hesten utvikla seg frå å vere eit talent til å bli ein av historias beste kaldblodshestar.

Odd Herakles har vunne alt og sette noregsrekord i sin nest siste start. Det svenske fenomenet Järvsöfaks er åleine om å ha trava raskare. Hesten har 15 sigrar på siste 16 startar, og har ikkje tapt i Noreg sidan mai i fjor

– Kvifor legg Odd Herakles opp?

– Det er ei avgjerd som blei teken for et par år sidan. Eg er 70 år og skulle trappe ned på treningsbiten, i tillegg til at eigarane skrev kontrakt om at hesten skulle virke som avlshingst i Sverige frå 2021. Med tanke på at Odd Herakles berre er blitt betre og betre, var det kanskje ei forhasta avgjerd, men slik blei det, seier trener Romtveit.

– Da slepp eg å vere med på nedturen. Den kjem før eller sidan, held den tidlegare leiaren av Norges Bonde- og Småbrukarlag fram.

Han bytta ut husdyr med travarar i 1995, og er etterpå blitt ein av sportens dyktigaste trenarar. No har han seld garden, og held fram som trenar i mindre skala, men legg ned avlsverksemda.

Sex, drugs og rock 'n' roll

Det betyr ingen fleire bedekningar for Odd Herakles på garden Lørge. Det er blitt 100 totalt i løpet av de par siste årene. Neste år blir det bedekningar på heiltid.

– Odd Herakles er «livat», for å si det slik. Mens dei fleste avlshingstar tappast på bukk, vil Odd berre nytte ekte hopper. Det medfører stor belastning på hans bakparti, og vi må medisinere hoppene for at dei skal stå roleg, seier Romtveit.

– Derfor spøker vi med at det er sex, drugs og rock 'n' roll som gjeld hos oss, seier travprofilen vidare med eit smil om munnen.

Det har han truleg også etter laurdagens NM i Kristiansand. Odd Herakles er gigantisk favoritt til å vinne for tredje året på rad.

– Det ser ut som ein god moglegheit. Odd Herakles har aldri vore betre, og sporet er det beste. 2600 meter er ein vanskeleg distanse, men eg kan ikkje anna enn vere optimist, seier trenaren om det som kan bli den siste starten saman med kaldblodssportens beste travar.

(©NPK)