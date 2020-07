Rapport avfeiar myte om fotballstjerner – blir hylla for innsatsen under koronakrisa

sport

Bildet av fotballspelarar som ikkje gjer nok for samfunnet er feil og har endra seg under koronakrisa, slår rapporten til Det internasjonale spelarforbundet (Fifpro) fast.

Rapporten gjer merksam på ulike initiativ sett i gang av profesjonelle fotballspelarar for å lindre effekten av koronapandemien.

Hyller innsatsen

– Profesjonelle fotballspelarar og utøvarar i andre idrettar har utvikla utrulege initiativ rundt om i verda for å hjelpe lokalsamfunna sine, klubbar, lag og lagkameratar, sa Jonas Baer-Hoffmann, generalsekretær i Fifpro.

Fleire spelarar har starta donasjonsfond, engasjert seg gjennom utdeling av matkupongar og finansiert utstyr til sjukehus, ifølgje rapporten.

– Trua på at fotballspelarar lever bekymringslause og velståande liv har ført til at supporterar og allmenta har høge forventningar når det gjeld ansvaret spelarane har for å kjempe mot viruset, skreiv Fifpro i rapporten, og heldt fram:

– Men i denne tida har mange spelarar måtta leve på matpakkar og økonomisk stønad for å overleve.

Langt mellom millionane

For fotballspelarar flest er det langt unna millionlønningane. Ifølgje rapporten tener 45 prosent av alle mannlege fotballspelarar under 1000 dollar. Det svarer litt til over 9000 norske kroner etter kursen i dag. På kvinnesida tener fleirtalet av spelarane under 600 dollar, som omtrent svarer til 5500 norske kroner.

Mangeårig leiar for Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO), Joachim Walltin blir generalsekretær i Fifpros europeiske avdeling 1. august.

