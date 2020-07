NFL-stjerner kritiske til koronatiltaka før sesongstarten: – Få det på plass!

sport

– Vi har bruk for amerikansk fotball. Vi har bruk for sport. Vi har bruk for håp. Men NFLs uvilje til å følgje tilrådingar frå deira eigne medisinske ekspertar kjem til å setje ein stoppar for det, skriv quarterback Drew Brees i New Orleans Saints på Twitter.

41-åringen er ein av dei største stjernene i ligaen og vann Super Bowl i 2010. Han meiner at NFL må ta grep for at sesongen skal kunne setje i gang.

– Viss NFL ikkje gjer det dei kan for helsa til spelarane, blir det ikkje noko fotball i 2020. Så enkelt er det. Få det gjort, NFL, avsluttar Brees.

Blant spørsmåla spelarane saknar svar på, er kor ofte spelarane skal testast, og dessutan kva som vil skje dersom ein test er positiv.

Det er òg stilt spørsmål om kva som skjer med spelarar som sjølve er i risikogruppene eller som har pårørande i risikogruppene.

– Eg er uroa. Kona mi er gravid. NFLs treningsleir startar snart. Det er stadig ingen klar plan for helsa til spelarane og tryggleiken til familiane, skriv Seattle Seahawks-quarterback Russell Wilson på Twitter.

Quarterbacken til regjerande meister Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, og Houston Texans-stjerna JJ Watt har òg kritisert NFL.

Dei skal etter planen møtast i sesongopninga av NFL 10. september.

Treningane vil starte som normalt for nykomarane på laga allereie tysdag. Etter planane skal dei første treningskampane i sesongen spelast frå 14. august, men NFLs spelarorganisasjon ønskjer å avlyse alle dei fire treningsrundane.

(©NPK)