Nigel Pearson fekk fyken i Watford

sport

Det melder klubben sjølv på nettsidene sine.

Då 56-åringen vart tilsett i desember 2019 vart han den tredje manageren til klubben denne sesongen. Han etterfølgde då Javi Gracia og Quique Sánchez Flores som begge fekk sparken frå Watford i dei 15 første kampane i sesongen.

Pearson har tidlegare mellom anna trena Leicester i to periodar. Han førte dei til opprykk i 2014.

No blir Hayden Mullins trenar for laget i dei to siste kampane av Premier League-sesongen, der «The Hornets» møte Manchester City og Arsenal i det som blir ein beintøff kamp om å overleve i det gjævaste selskapet i engelsk fotball.

Mullins blir den fjerde trenaren for klubben denne sesongen.

Med 34 poeng har dei berre tre poeng ned til nedrykk.

(©NPK)