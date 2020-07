Stjørdals-Blink heldt unna for Lillestrøm og sikra sensasjonell siger

sport

Det verka som at Lillestrøm hadde bestemt seg for å ta styringa frå start mot Stjørdals/Blink, men det var Mats Lillebo som vart kampens einaste målskårar etter å ha komme åleine med målvakta like etter halvtimen.

Trass i fleire store moglegheiter det siste kvarteret vart det siger til trønderane og det første tapet i sesongen for Lillestrøm.

I Grimstad såg HamKam ut til å slå tilbake etter tre strake tap, men tre seine Jerv-skåringar sikra heimesiger 3–2.

På Gjemselund tok Kongsvinger imot Grorud. Oscar Aga sikra den andre strake sigeren til gjestane med straffeskåring i andre omgang.

Åsane slo Strømmen 3–0 etter to mål av Henrik Udahl og eitt av Håkon Lorentzen.

KFUMs Juba Moula såg ut til å bli einaste målskårar i kampen mellom Ull/Kisa og KFUM, men Espen Garnås utlikna for heimelaget på overtid og sikra 1–1.

På Sotra vart det ein målfest mellom Øygarden og Raufoss. Kampen enda til slutt 4–4.

I Sogndal slo Sandnes/Ulf heimelaget 2–0. Magnus Grødem og Sanel Kapidzic vart målskårarar.

