Thodesen ferdig i HIFK: – Eit arbeidsmiljø eg ikkje vil sakne

sport

Sparkinga vart klar måndag i ei pressemelding på klubbens nettstad. I eit innlegg på Facebook fortel den norske trenaren om tida i den finske klubben.

– Eventyret mitt i Helsingfors har vore ei glede og eit privilegium. Eg kjem alltid til å hugse laget og den veldig spesielle atmosfæren skapt av den lojale fansen til denne fantastiske klubben, skriv Thodesen.

Likevel er trenaren klar på at ikkje alt gjekk på skjener denne sesongen.

– Eg tok ein kalkulert risiko då eg godtok eit nytt år i haust, då eg vart gjord klar over at eg måtte få maks ut av laget for å halde på jobben. Det har enda med eit arbeidsmiljø eg ikkje vil sakne.

HIFK opna sesongen med tre poeng på dei tre første kampane etter ein siger og to tap. Det var ikkje nok for at nordmannen, som vart kåra til årets trenar i Sandefjord i 2006, fekk halde fram i jobben.

