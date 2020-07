Usikker framtid for Leeds-manager Bielsa – skal møte klubbeigaren om utgåande kontrakt

sport

For kontrakten til manageren, som tidlegare har vore trenar for mellom anna Athletic Bilbao, Marseille og det argentinske landslaget, går ut etter sesongen.

Sjølv er 64-åringen løyndomsfull om si eiga framtid i klubben.

– Eg vil ikkje fokusere på meg sjølv. Dette er ikkje augneblinken å snakke om dette. Det er ein augneblink til å takke spelarane våre som gav denne prestasjonen til supporterane våre, sa Bielsa etter at opprykket var klart, melder Sky Sports.

Bielsa har ikkje for vane å bli lenge i klubbane han er trenar for. I klubbane han hadde ansvar for før han vart tilsett i Leeds i 2018, Lazio og Lille, gav han seg i same sesong han tok over som trenar.

Klubbeigar Andrea Radrizzani gjer uansett det han kan for å dysse ned bekymringane til Leeds-fans som ikkje vil miste trenaren som endeleg fekk dei opp igjen i det gode selskapet.

– Vi kjem til å møtast dei neste dagane. Eg er sikker på at han har lyst til å bli og vi er veldig nøgde med at han var med på denne opplevinga, med Premier League neste sesong, sa klubbeigaren.

Utsegnene kom etter at Leeds vann 3–1 over Derby, laget som slo dei ut av kvalifiseringa til Premier League sesongen før. Allereie før kampen på søndag var det klart at Leeds garantert ville vinne årets meisterskapsserie og igjen spele på Englands øvste nivå.

