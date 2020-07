Glesnes bytt inn då Philadelphia spelte uavgjort

sport

Glesnes starta oppgjeret på benken i kampen mellom dei to laga i gruppe A som allereie var vidare til sluttspelet i «MLS is back»-turneringa.

Turneringa som blir spelt i Orlando, erstattar sesongen i USA, som vart stoppa av koronapandemien. To lag frå kvar av dei seks gruppene går vidare til åttedelsfinalane. Det gjer òg dei fire beste tredjeplassane i gruppene.

Både Philadelphia og Orlando vann sine to første kampar og stod med seks poeng før kampen.

Tok leiinga

Dermed spelte laga berre om gruppesigeren, der Orlando hadde fordelen på målskilnad før laga møttest til dyst. Det gjorde at Glesnes' lag trong siger for å vinne gruppa.

Det klarte dei altså ikkje, men det såg lyst ut då Ilsinho smelte inn leiinga via stolpen for Philadelphia etter eit flott angrep 68 minutt ut i kampen.

Berre to minutt seinare hadde Orlando utlikna, då tidlegare Manchester United-profil Nani la eit presist innlegg på hovudet til Mauricio Pereyra som nikka inn 1–1.

Glesnes kom inn like etter utlikninga, men kunne ikkje hjelpe laget sitt til gruppesigeren, for kampen enda uavgjort.

Deilas lag kan avansere

Måndag spelte dei to andre laga i gruppa, då Ronny Deilas New York City FC møtte Inter Miami, der David Beckham er deleigar og president.

For å ha nokon som helst sjanse til å avansere til åttedelsfinalane måtte Deilas menn vinne mot Beckhams Inter Miami, noko dei gjorde etter mål av Ismael Tajouri-Shradi.

Det gjer at New York City FC endar på 3.-plass i gruppe A, som framleis kan halde til sluttspel.

Deilas lag er tredje best blant tredjeplassane, der dei fire beste trearane går vidare til sluttspelet. Så langt er berre gruppe A ferdigspelt.

For å gå vidare treng Deila og co. hjelp frå lag i dei andre gruppene. Mest sannsynleg må eit avansement for Deilas lag kome på kostnad av Houston Dynamo og Ola Kamaras DC United, som speler mot Montreal Impact natt til onsdag.

(©NPK)