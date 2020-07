Røste: – Vi har mista ein heidersmann

sport

Jagge døydde i kona Trine-Lises armar på Ullevaal universitetssjukehus etter akutt sjukdom.

150 inviterte hadde fått plass i kyrkja tysdag. Ved sida av familien var òg idrettsvenner frå opp gjennom karrieren til stades i bisettinga som vart leidd av sokneprest Kåre Skråmestø.

Blant dei inviterte var skipresident Erik Røste, som heldt minnetale i kyrkja.

– Kjære Trine Lise, Otilie og Finkus, andre familie og venner. Vi har mista ein av våre beste. Det er med stort vemod eg står her. Ein stor idrettsmann og heidersmann har gått bort, sa skipresidenten.

– Vinter-OL i Calgary vil vi helst gløyme, men så snudde det i 1992. Finn Christian Jagge vinn OL, ein prestasjon ingen kunne fatte. Aldri før hadde ein nordmann gått til topps i slalåm. Ved sida av stod Alberto Tomba vist til andreplassen av den 25 år gamle lysluggen frå Noreg.

Kjus: – Raus og mild

Måndag var alpintfamilien samla for å dele minna sine om Finn Christian Jagge.

– Alle fekk delt gode minne og gode historier om Finn Christian og fortalt kva han har betydd for dei og oss. Det var utruleg fint å minnast han på den måten, sa Lasse Kjus etter bisettinga i Nordstrand kyrkje i Oslo.

Kjus fortalde at den tidlegare lagkameraten, saman med Ole Kristian Furuseth, var viktig for utviklinga hans som alpinist.

– Dei la lista og viste oss kva som skulle til. Finken var som idrettsutøvar kompromisslaus og tøff, det var vanskeleg å komme på nivået hans. Som person var han alltid raus og mild. Han var ein flott person som mange vil sakne, sa han.

– Lagspelaren

Kjetil André Aamodt kjem til å sakne fleire sider ved vennen og kollegaen sin.

– Det er jo idrettsmannen og den kjappe replikken. Han var lagspelaren ein treng i eit lag, ein som skaper god stemning rundt alle måltida, sa han etter bisettinga.

Hans Petter Buraas, som kopierte Jagges triumf då han vann slalåm under OL i Nagano i 1998, fortalde at «Finken» var ein rollefigur allereie frå ung alder. Dei to køyrde begge for Bærums Skiklubb.

– Han vart jo ein liten fadder for meg då eg kom inn på landslaget. Han gav meg gode råd, som eg har vore kjempetakknemleg for i all tid. Eg hadde faktisk ein ferie med han for nokre få år tilbake på sidelinja av alpinmiljøet, som eg er veldig glad for at eg fekk, sa «Burre» etter bisettinga.

– Prøver å halde oppe arven

Kjetil Jansrud var ein av dei som deltok i alpinfamiliens minnestund måndag.

– Det var veldig fint å høyre korleis det var då han var ung og verkeleg drog i gang det som vi kallar «The Attacking Vikings» og det vi står for, sa han etter seansen i kyrkja.

– Eg var litt for ung til å vere på landslaget saman med Finn Christian, men vi har fått ein ærefull arv som vi prøver å halde oppe kvar einaste dag, heldt Jansrud fram.

Songaren Trine Rein var solist under bisettinga. Ho innleidde seremonien med Meat Loafs «I'd Do Anything for Love» og song òg Meat Loafs «For Crying Out Loud» før ho avslutta seremonien med Twisted Sisters «We'reie Nót Gonna Take It».

