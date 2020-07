Solskjær tviler på at midtstoppar blir klar for viktig West Ham-oppgjer

sport

Det sa Ole Gunnar Solskjær på Uniteds pressekonferanse tysdag.

– Eg trur ikkje han blir klar for denne kampen (West Ham). Eg har ikkje sett han i dag enno. Eg trur alle er tilgjengelege utanom det. Det er ingen andre skadar frå førre veke, sa United-manageren.

Først skalla Bailly og Kurt Zouma etter 38 minutt. Begge måtte få behandling, men kunne halde fram. Like etter krasja derimot 26-åringen med lagkamerat Harry Maguire. Etter to raske smellar måtte Bailly takast av banen på båre i 1–3-tapet for Chelsea søndag.

Skuffande de Gea

Manchester United tapte dermed for første gong på 19 kampar, med ein lite imponerande David de Gea i buret.

Det gav òg Solskjær uttrykk for etter oppgjeret. Spesielt den andre Chelsea-skåringa burde spanjolen teke.

– David skal ta den hundre av hundre gonger. Den andre skåringa er veldig grei å unngå, sa Solskjær til Sky Sports etter kampen.

Solskjær nekta å svare på spørsmål som gjaldt den spanske målvakta på pressekonferansen på tysdag.

Positive nyheiter for dei raude djevlane er at venstreback Luke Shaw ser ut til å vere tilgjengeleg for det viktige oppgjeret onsdag.

Med siger mot West Ham vil United hamne på ein mellombels 3.-plass i ligaen og ta viktige poeng i kampen om meisterligaspel komande sesong. Chelsea kan ta tilbake 3.-plassen med siger mot Liverpool seinare på kvelden.

