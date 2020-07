Tysk fotballpresident vil ha publikum tilbake med massetesting

sport

– Det må vere ein måte å komme tilbake til ein viss normal situasjon gjennom desse testane, sa Fritz Keller til avisa Babische Zeitung.

Det tyske fotballforbundet (DFB) er blant dei største idrettsorganisasjonane i verda med 7,1 millionar medlemmer. Keller sa at viss kvar enkelt kan nå ut til dei 25.000 klubbane, så vil mange testar kunne bli utførte ved hjelp av folk med medisinsk erfaring ute hos klubbane.

Samfunnet vil tene på det

Han meiner at det ikkje berre er fotballen, men samfunnet som heilskap som kan tene på denne store og omfattande testinga. Dessutan vil alle som har vore inne på ein stadion og vorte testa vere utan risiko for å smitte andre dei neste 48 timane etter ein negativ test.

DFB og den tyske serieforeininga (DFL) jobbar med planar om få fansen tilbake i eit avgrensa tal når det nye sesongen startar 18. september. Avslutninga av inneverande sesong vart spelt utan publikum til stades på grunn av koronapandemien.

DFLs opplegg gjeld for 1. og 2. Bundesliga, medan DFB jobbar med eigne planar for landslaga, cupane, tredjedivisjon for mennene og kvinnenes Bundesliga.

Lovande

Den tyske helseministeren Jens Spahn kalla opplegget til DFL lovande, men understreka at klubbane må ha eigne konsept som igjen krev godkjenning frå lokale helsestyresmakter.

– Spørsmålet om korleis fotballkampar kan arrangerast med publikum er eit viktig signal for alle større arrangement. Men reglane må tilpassast, sa Spahn.

– Det er viktig at klubbane tilpassar opplegga sine saman med lokale helsestyresmakter slik at dette kan setjast i gang. Det er òg viktig for meg at dette blir følgt nøye, sa helseministeren.

Visse restriksjonar

Derimot har den lokale idrettsministeren Susanne Eisenmann i Baden-Würtenberg, der Stuttgart ligg og Tyskland skal ta imot Spania, teke til orde for at det må vere visse restriksjonar framfor eit fullsett stadion.

– Det er viktigare ting under ein pandemi enn fulle fotballstadionar, sa Eisenmann og la til at restriksjonane som varer til slutten av oktober er laga for å hindre spreiinga av koronaviruset.

Ho sa òg at ledige testekapasitet heller må brukast på medisinsk personell, lærarar og andre arbeidarar som ikkje treng å stelle seg sosial distansering.

(©NPK)