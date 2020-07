Hamilton fyrer laus mot formel 1-legender

sport

Lewis Hamilton har vore ein av dei mest framståande førarane i formel 1-kampanjen «Race As One». Briten har pressa på for større mangfald i idretten, der han sjølv er den einaste farga føraren.

Hamilton ønskjer at formel 1-toppane skal gjere ein betre jobb for å sikre at bodskapen blir spreidd.

Det reagerte verdsmeisteren frå 1978, Mario Andretti, på.

– Militant

– Eg har mykje respekt for Lewis, men kvifor bli militant? Han har alltid vorte akseptert, og han har tent respekt frå alle. Eg synest heile dette poenget blir pretensiøst. Eg føler det. Og det skaper eit problem som ikkje eksisterer, sa Andretti.

Hamilton seier utsegnene skuffar han. Han ber 81-åringen oppdatere seg.

– Det er dessverre ein realitet som nokon av dei eldre generasjonane som framleis har ei røyst i dag, ikkje kan få ut av vegen sin og erkjenne at det er eit problem, sa Hamilton i eit intervju gitt att i engelske Daily Mail.

– Det er aldri for seint å lære. Eg håpar at denne mannen, som eg alltid har hatt respekt for, kan ta og setje av tid til å «utdanne» seg, sa Hamilton.

Svarte bilar

Også sir Jackie Stewart, tre gonger verdsmeister, har uttala seg om Hamiltons engasjement.

– Eg synest Lewis har vore eit godt døme for mange menneske. Han snakkar mykje om dette temaet, men eg trur ikkje det er eit så stort problem som det kan verke som, sa Stewart.

Hamilton var roleg i svaret sitt:

– Endå ein gong. Berre skuffande, sa 35-åringen, som sjølv har vorte verdsmeister seks gonger.

Hamiltons Mercedes har som regel køyrt med sine velkjende «silver arrows»-bilar, men endra før sesongen til eit heildekkjande svart design i kampen mot rasisme.

Briten og den finske lagkameraten Valtteri Bottas køyrer òg i svarte antrekk.

(©NPK)