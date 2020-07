Henderson: – Å få trofeet frå Dalglish gjer det endå meir spesielt

sport

Det var sist gong klubben vann ligaen i England. Då heitte spelarane på laget Bruce Grobbelaar, Ian Rush og Peter Beardsley, medan Kenny Dalglish var trenar. Dalglish fekk òg eitt innhopp den sesongen – i nest siste serierunde mot Derby.

30 år seinare kan Liverpool igjen heve ligatrofeet i vêret. Det skjer etter kveldsoppgjeret på onsdag mot Chelsea på Anfield. Det er lagets første Premier League-trofé etter at den øvste serien i England bytte namn føre 1992/93-sesongen.

Og det er nemnde Dalglish, ei ekte Liverpool-legende, som skal overrekkje trofeet til noverande kaptein Jordan Henderson. Det har mykje å seie, fortel «Hendo».

– Han er ein ikonisk figur i denne klubben. Det er ein person alle elskar, seier Henderson om Dalglish.

Sistnemnde spelte over 350 kampar for Liverpool frå 1977 til 1990, vann seks ligatitlar, tre europacuptitlar og éin FA-cuptittel. I tillegg trena han klubben til tre ligatitlar og to FA-cuptitlar i perioden 1985–1991, og éin ligacuptittel i comebacket i 2011.

Og Henderson vart signert av nettopp Dalglish i 2011 frå Sunderland.

Kapteinen vart skadd i oppgjeret mot Brighton og blir ikkje å sjå mot Chelsea onsdag, men håpar at Liverpool-fansen kan halde seg heime når klubben feirar det første ligagullet sitt på 30 år.

– Eg veit det er vanskeleg for fansen, som har venta så lenge. Men vi må ta vare på NHS, som har jobba utrøytteleg dei siste månadene.

(©NPK)