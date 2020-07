Pioli forlengjer med Milan

sport

– Eg er veldig glad for tilliten eg har fått av Milan. Eg vil takke alle saman, inkludert tilhengjarane våre, som vi verkeleg saknar for tida, seier Pioli i ei pressemelding.

Seinast tysdag vart det 3–1 over Sassuolo. Då skåra Zlatan Ibrahimovic to mål.

Pioli har tidlegare trena storklubbar som Inter, Fiorentina og Lazio. Som spelar fekk han over 150 kampar for Fiorentina frå 1989–1995. Han har òg spelt for Juventus.

Milan har vore vanvitig gode etter at fotballen starta opp igjen i Italia for ein månad sidan. Dei har vunne sju kampar og spelt to uavgjorde. Det gjer at dei er nummer fem, som gir europaligagruppespel, med tre kampar igjen.

Roma på plassen bak er poenget bak med ein kamp mindre spelt.

Milan har igjen Atalanta heime, «norske» Sampdoria borte og Cagliari heime.

