Premier League-håpet lever for King – City knuste Watford

sport

Leia av lynvingen Raheem Sterling, som noterte seg for det 18. og 19 målet sitt for sesongen, sigra dei himmelblå 4–0 i det som kunne vore enden på visa for Bournemouths Premier League-eventyr. For om Watford hadde teke poeng ville King og klubben hans rykka ned til den engelske meisterskapsserien.

Resultatet gjer at Watford framleis står på 17.-plass med 34 poeng, tre meir enn Bournemouth.

Bournemouths håp ligg no i at Watford tapar den siste kampen sin mot Arsenal, medan dei sjølve må vinne på bortebane mot Everton. Ved det utfallet får dei to laga same poengsum, og målskilnaden vil bli gjeldande.

Med i reknestykket er òg Aston Villa, som har like mange poeng som Bournemouth før kampen mot Arsenal tysdag.

