Saibou Keita skåra for Haka, Haakenstad på tabelltopp

sport

Nordmannen sette inn målet som gav 2-1-leiing i det 48. minuttet, men han vart bytt ut då Riku Sjöroos berga 2–2 for heimelaget mot slutten av kampen.

Haka har tre uavgjorte kampar og eitt tap så langt i sesongen. Keita revansjerte seg etter at han for to veker sidan vart utvist i 1-3-tapet for HJK. Han skåra òg i den kampen.

KuPS toppar tabellen med 11 poeng på fem kampar, eitt føre Inter. KuPS vann onsdag 3–0 over Lahti med Mats Haakenstad som unytta reserve.

Haakenstad har berre fått eitt innhopp på ein snau omgang så langt i sesongen, men kan glede seg over at laget tronar på tabelltopp.

(©NPK)