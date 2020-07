Shonan Bellmare braut sigerstørken utan Tarik

sport

Den norske landslagsveteranen fekk speletid i alle dei fem første kampane til laget, som gav berre eitt poeng til saman. Eit mål av Naoki Ishihara ordna tre poeng onsdag, og dermed har klubben tre lag bak seg på tabellen.

Elyounoussi har spelt 257 minutt fordelt på dei fem første seriekampane, og tre frå start. Han vart bytt ut i helgas 2-3-tap mot Kashiwa Reysol. Då pådrog han seg òg det andre gule kortet i sesongen.

J-ligaen starta i byrjinga av juli opp igjen etter viruspausen.

Kawasaki Frontale toppar tabellen etter fem sigrar og ein uavgjord. Onsdag skåra Yu Kobayashi to gonger då laget vende 0–2 til siger 3–2 borte mot Vegalta Sendai.

Nagoya Grampus Eight er òg utan tap og to poeng bak serieleiaren etter 3-0-sigeren sin over Oita Trinita.

(©NPK)