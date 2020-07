Sjeldan ære for FA-cupfinaledommar Taylor

sport

Å dømme FA-cupfinalen er normalt ei ære som blir ein dommar til del berre éin gong i karrieren. FA-cupen er den eldste klubbturneringa i verda, og berre sju menn har dømt finalen meir enn ein gong. Den førre var Arthur Kingscott i 1901.

Taylor var finaledommar òg i 2017. Finaleklubbane var dei same som i år, då Arsenal slo Chelsea 2–1.

Fotballforbundets avgjerd om å utnemne Taylor blir grunngitt i at kampen på grunn av viruspandemien blir spelt utan tilskodarar, og at ein ikkje vil snyte familien til finaledommaren for å vere til stades einaste gong han dømmer finalen.

– Ein stor del av opplevinga er moglegheita til å dele den største kampen ein kan dømme i engelsk fotball med familie, venner og alle som har spelt ei rolle på den lange vegen mot ei slik ære. Dessverre blir årets finale annleis, og derfor slutta vi at det ville vere urettferdig å utnemne ein som ikkje har gjort dette før. Derfor får Anthony Taylor sin andre finale, seier dommarsjef David Elleray til thefa.com.

