Warholm varslar rekordjakt i Monaco og Stockholm

sport

Bønna frå Warholm om at 400 meter hekk skal bli ein del av øvingsprogrammet på Stade Louis i Monaco har blitt høyrt. Berre Kevin Youngs 46,78 frå OL-finalen i 1992 er betre enn Warholm på distansen, men det ønskjer han å gjere noko med.

– Eg kan i alle fall love at eg kjem til å prøve å ta ut det maksimale potensialet mitt. Kvar gong eg stiller til start, prøver eg å springe fortare enn eg nokon gong før har gjort. Det er uinteressant å gjere noko anna, seier Warholm i eit intervju med NRK.

Diamond League-stemnet i Monaco går av stabelen 14. august. Etter Monaco siktar Warholm seg inn mot Diamond League-stemnet i Stockholm 23. august. Der er han nesten sikker på at han set både personleg og norsk rekord på 400 meter flatt.

– På den distansen er potensialet mitt klart betre enn persen min. Viss eg er i normal form, blir eg skuffa om eg ikkje slår den norske rekorden, sa sunnmøringen.

Vurderer bubil

Warholm understrekar at koronasituasjonen avgjer om han dreg til den svenske hovudstaden.

Om han bestemmer seg for å dra, ser han på moglegheiter for korleis han best kan styre unna smitte.

– Ei av moglegheitene vi har snakka om er å leige ein bubil, køyre bortover og leve heilt isolert i vår eiga boble. Vi får sjå, sa Warholm.

(©NPK)