Begge verdstour-ritta i sykling i Canada er avlyst

Det skriv arrangøren i ei pressemelding. Grand Prix de Québec og Grand Prix de Montreal blir begge strokne frå kalenderen.

– Arrangøren har konkludert med at det vil vere umogleg å oppfylle alle helse- og operasjonelle tiltak, som er nødvendige for å garantere eit sikkert miljø for alle involverte under den pågåande koronapandemien, heiter det i pressemeldinga.

Vidare forklarer Serge Arsenault, som leiar organisasjonskomiteen, at trass i månader med hardt arbeid, er det stadig for mange spørsmål utan svar til å gjennomføre ritta.

Reiserestriksjonar, mogleg karantene for innreisande og forbod mot større folkesamlingar byr på problem for gjennomføringa av konkurransane.

– Å utsetje avgjerda ytterlegare vil verken vere ansvarleg eller respektfullt overfor alle partnarane våre, som har stolt på oss sidan 2010, seier Arsenault.

Ritta blir utsett til 2021, fastslår han.

(©NPK)