Danmark kan miste planlagde opningsetappar i Tour de France

Etappane var planlagde å gå av stabelen 2., 3. og 4. juli i 2021.

Men det danske nyheitsbyrået Ritzau rapporterer no om at Tour de France-arrangøren ASO ønskjer å opne det 24 dagar lange sykkelarrangementet éi veke tidlegare enn planlagt. Hovudårsaka til det er for å unngå kollisjon med OL i Tokyo. Leikane i den japanske hovudstaden er planlagde å opne 23. juli.

Ei eventuell påskunding kan likevel vise seg å vere problematisk for København, som også skal vere vertskap for fire kampar i fotball-EM. Den siste EM-kampen i Danmark var planlagd å spelast 28. juni.

Alex Pedersen, direktør for den danske turnéopninga, vart sitert på at han venta ei løysing dei komande vekene, og at dei ikkje kunne ta del i spekulasjonar.

Den franske regionen Bretagne blir vurdert som ein potensiell erstattar for Danmark, ifølgje den franske avisa Le Telegramme.

