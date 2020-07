Leeds-opprykket får TV 2 til å juble: – Veldig bra for businessen

sport

Opprykket til den tradisjonsrike klubben, som vart sikra førre helg, blir ikkje berre feira av supporterane i landet.

Også rettshavar TV 2 jublar.

– Det er bra for forretningssida å få ein klubb som Leeds opp i Premier League. Det er det ingen tvil om, seier Vegard Jansen Hagen til bransjenettstaden Medier24. Han er sportsredaktør i TV 2.

TV 2 tok over rettane til Englands gjævaste fotballselskap tilbake i 2010. Heilt sidan då har opprykket vore eit ønskt scenario.

– Då vi tok over engelsk fotball, så snakka vi om fleire milepælar vi håpa å nå. Ein av dei var å få Leeds opp igjen i Premier League, seier Hagen.

Leeds sin supporterklubb er den femte største i landet, rett bak gigantar som Arsenal og Tottenham. Supporterklubbane til Liverpool og Manchester United tronar åleine på toppen av lista, som du kan finne på Supporterunionen for Britisk Fotballs nettside.

Jansen Hagen seier kanalen ikkje har rekna ut kva opprykket vil ha å seie når det gjeld inntekter.

– Men vi veit at norske Leeds-supporterar er eit kjøpesterkt og svært dedikert publikum. Det er ingen løyndom at vi tenkjer dette er veldig bra for businessen, seier Hagen.

Leeds avslutta sesongen sin onsdag med ein 4–0-siger over Charlton. Dermed vart dei serievinnar med ein margin på ti poeng. West Bromwich er òg tilbake i Premier League etter éin sesong i meisterskapsserien.

