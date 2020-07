Leeds-supporterar arresterte etter uroleg feiring av ligatrofé

sport

Ein politibetjent vart lettare skadd då rusa supporterar kasta eksplosiv under feiringa på Elland Road i Leeds onsdag, som enda med at fire fans måtte i arresten.

Boss og tomme ølboksar låg strødd i gatene etter den massive folkefesten der fansen dansa på bilar, fyrte opp fyrverkeri og spruta sjampanje på kvarandre for å feire suksess-sesongen.

Opprykket vart klart etter at West Bromwich tapte 1–2 for Huddersfield fredag, medan seriegullet var i boks då Brentford tapte 0–1 for Stoke laurdag.

Leeds blir dermed å sjå i Premier League igjen for første gong sidan 2003/04-sesongen.

(©NPK)