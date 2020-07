sport

– Eg kom hit for å spele sluttspel, det har vi moglegheita til no. Alt som har skjedd tidlegare, er gløymt. Det er no den verkelege sesongen startar, sa Zuccarello på ein pressekonferanse onsdag, ifølgje Star Tribune.

NHL-sesongen blir teken opp att natt til 1. august norsk tid. Wild er tilbake på isen to dagar seinare. Saman med 15 andre lag må dei gjennom ein kvalifiseringsrunde for å få plass i åttedelsfinalane til sluttspelet.

Wild skal møte Vancouver Cannuck i ein best av fem-serie i den kanadiske byen Edmonton. Byen deler vertskapet for årets spesielle sluttspel med Toronto.

Tøff start

Zuccarello signerte ein femårsavtale med ein verdi på rundt 250 millionar kroner for Minnesota-laget i juli 2019 utan å gjere det største inntrykket på isen i sesongstarten.

– Starten var brutal. Det er det ingen tvil om, og det er eg den første til å innrømme, sa «Zucca» onsdag.

Det var òg noko ishockeyproffen sa til NTB då han var heime i Noreg i april.

– Hockeymessig var det tøft å kome i gang med Wild. Eg fekk ei anna rolle i eit nytt lag. Det tok lengre tid enn eg hadde tenkt, sa Zuccarello.

Han enda til slutt med 15 mål og 22 målgivande pasningar før sesongen vart sett på vent i starten av mars.

– Eg seier ikkje at eg ville ha 50 mål, men berre det å skape moglegheiter for lagkameratar. Eg synest det kom seg mot slutten. Eg vart meir og meir komfortabel og kom meg meir inn i spelet.

– Fire gode rekk

No har han god tru på å klare det han kom til Minnesota for å klare, nemleg å sikre laget ein plass i sluttspelet. Han meiner laget frå Minneapolis er godt rusta før returen til isen.

– For å lykkast i sluttspelet treng du at alle rekkjene fungerer, eller i det minste at dei ulike rekkjene speler godt ulike kveldar. Du kan ikkje vinne med ei eller to rekkjer. Du må ha fire gode, noko vi har no. Derfor er eg optimist.

Viss alt går etter planen, vil vinnaren av Stanley Cup-trofeet bli kåra den første veka i oktober. Amerikanske medium skriv at den første Stanley Cup-finalen startar 20. september. Ein eventuell avgjerande kamp sju skal vere ferdig seinast 2. oktober. 2020/21-sesongen startar 1. desember. Det er rundt to månader seinare enn normalt.

