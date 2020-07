Premier Leagues toppskårar gjennom tidene trur United-unggut kan ta frå han rekorden

sport

Det seier briten til BBC Sport etter at Greenwood skåra Uniteds einaste mål i uavgjortresultatet mot West Ham onsdag.

– Eg trur at om 12–13-år kan vi snakke om ein rekordskårar i Premier League, seier Shearer.

18-åringen skåra det tiande målet sitt for sesongen onsdag og berga eitt poeng for Solskjærs mannskap i kampen om meisterligaspel komande sesong. 2001-modellen har no skåra ti Premier League-mål.

Greenwood sørgde for utlikninga til heimelaget fem minutt ut i den andre omgangen. Raudtrøyene småspelte utanfor 16-meteren mot eit folkerikt West Ham-forsvar. Etter ein vegg med Anthony Martial fyrte ungguten ballen hardt inn i hjørnet.

– Han kjem til bli større, betre og få meir erfaring. Eg synest han er så god, seier Shearer.

Dei raude djevlane speler den siste ligakampen i sesongen mot Leicester søndag, ein kamp som er særs viktig for Solskjær og co. i jakta på ein topp fire-plassering. Det skil berre eitt poeng mellom United på tredjeplass og Leicester på femteplass.

