Tidlegare verdsmeister og Ingebrigtsen-rival suspendert

Det stadfestar Athletics Integrity Unit (AIU) torsdag.

Manangoi vann 1500 meter sprint under VM i 2017 i London og tok sølvmedalje under Beijing-VM to år tidlegare. Kenyanaren er den regjerande meisteren i Commonwealth Games og har vunne fleire Diamond League-stemne. Han er ein av dei største rivalane til Ingebrigtsen-brørne.

Det har enno ikkje vorte sett ein dato for disiplinærsaka.

Hekkeløpar Natalya Ivoninskaya og tre andre kenyanske hekkeløparar vart òg sanksjonerte. Ivoninskaya er utestengd i to år etter å ha testa positivt for steroid under OL i London 2012.

