Carlsen knuste Gelfand og tok ny siger i Legends of Chess: – Gøy å spele i dag

Med siger i alle rundane, står Carlsen med tolv av tolv moglege poeng i den gjæve turneringa og var i kanonform mot Gelfand torsdag.

Kampane mot Vishy Anand og Peter Leko starta begge med tre remis i hurtigsjakkrundane, før Carlsen fastsette sigeren i siste parti. Mot Gelfand derimot, tok 29-åringen siger på siger og avgjorde kampen etter berre tre parti.

– Det var ganske gøy å spele i dag. Eg sa jo i går at eg har god skår mot Gelfand og at det ofte blir gode parti mot han, og det viste seg å stemme i dag og, sa Carlsen til TV 2 etter sigeren.

For sterk

Carlsen opna godt i første parti med kvite brikker og pressa israelaren frå start til slutt. Gelfand prøvde hardt å forsvare seg, men klarte ikkje å stå imot trykket frå nordmannen. Ein offensiv Carlsen tvinga israelaren til å gi opp etter 41 trekk.

Det neste partiet starta jamt, men avslutta fatalt for Gelfand etter berre 20 trekk. 52-åringen fekk problem med å forsvare bøndene i midten av brettet og valde å gå med dronninga si. Då kunne Carlsen enkelt slå ut bonde nummer to i midten og israelaren måtte gi opp.

– Det var nærast ei gåve eg fekk av han, sa Carlsen og heldt fram:

– Eg var eigentleg innstilt på at eg sannsynlegvis måtte kjempe for utlikning ei stund. Men sånt skjer jo, sjølv på høgt nivå, at nokon berre set noko i slag, og heldigvis gjorde han det.

Verdsmeisteren fekk dermed ei kjempemoglegheit til å cruise inn til den fjerde strake sigeren i turneringa.

Overkøyring

Sigeren vart eit faktum etter 29 trekk i parti tre. Carlsen var i knallform og ein passiv Gelfand klarte aldri å overliste nordmannen.

Grunna smittevern blir den prestisjetunge legendeturneringa spelt over nett. Carlsen har førebels ingen problem med å ikkje kunne sitje fysisk overfor motstandaren.

– Eg kan sjå folk på webcam og synest eigentleg det held. Eg klarer meg heilt fint med det førebels, sa verdsmeisteren.

Legends of Chess blir innleidd med grunnspel der alle møte alle i løpet av ni dagar. Kvar duell består av fire hurtigsjakkparti og eventuell avgjerd i armageddon. Dei fire beste tek seg til semifinalar. Både i semifinalane og finalen blir det spelt best av tre kampar.

Vinnaren får 45.000 dollar og garantert plass i finaleturneringa i Magnus Carlsen Chess Tour i august. Carlsen og russiske Daniil Dubov er allereie klare.

