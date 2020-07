Den sveitsiske riksadvokaten ønskjer å trekke seg etter møte med Fifa-presidenten

sport

Lauber er skulda for å lyge om eit møte han hadde med Infantino i 2017. I 2018 innrømde han å ha møtt Infantino ved to høve i 2016 like etter at sistnemnde vart vald som president.

Møte i 2017 var derimot hemmeleg heilt til sveitsiske medium rapportere om møtet. Skuldingane førte til at det vart starta ei etterforsking av Lauber.

Både Lauber og Infantino har i ettertid sagt at dei ikkje hugsar noko av kva som vart diskutert på møtet.

Sjølv om han no tilbyr seg å gå av står Lauber fast på at han ikkje har gjort noko gale.

– Faktum at eg som riksadvokat ikkje blir trudd er derimot skadeleg for den føderale påtalemakta, seier Labour.

