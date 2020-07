Eitt år til OL, idrettsforbundet har fått signal frå IOC om at det blir endringar

sport

– Vi har fått signal frå IOC om at det blir endringar og forenklingar, men vi veit ikkje heilt enno kva dette inneber, seier toppidrettssjef Tore Øvrebø i ei pressemelding frå Norges idrettsforbund.

Han trur det kan påverke både innkvarteringa av troppane og kanskje moglegheiter for tilskodarar.

– Vi følgjer nøye med på alle signal som kjem og held oss oppdaterte. Eg er derimot trygg på at konkurranseprogrammet vil gå som planlagt på dei arenaene som er offentleggjorde.

Framleis er det mange som tvilar på om leikane kan gjennomførast som planlagt.

– Det er som organisasjonskomiteen i Tokyo seier. Det blir avgjerande om det kjem ein vaksine før leikane, seier Øvrebø.

Ikee talte

Markeringa på torsdag vart halden då det var akkurat eitt år til OL-elden skal tennast. Det skjedde med ein dempa seremoni utan tilskodarar, på grunn av koronaviruspandemien. Symjestjerna Rikako Ikee, som i fjor vart ramma av leukemi, heldt ein tale på Nasjonalstadion medan ho heldt ei lykt med OL-elden.

Det er andre gong ein i Tokyo har markert at det er eitt år igjen til leikane. For eitt år sidan var det ingen truande skyer i horisonten. Eigentleg skulle OL-elden tennast fredag denne veka, som opptakt til 16 dagar med konkurransar i alle dei store sommaridrettane. Pandemien hindra det, og avgjerda om å utsetje leikane kom tidleg.

– Dei utsette leikane kan, bør og kjem til å bli lyset i enden av tunnelen. Vi lever i ein periode med stor uvisse, men OL kan bli eit flott symbol for menneskja i denne vanskelege tida, sa IOC-president Thomas Bach i ei videomelding.

Ulike syn

Tore Øvrebø seier det er ulikt korleis idrettsfolka steller seg til uvissa rundt OL.

– Det varierer frå utøvar til utøvar. Særleg dei unge utøvarane uttrykkjer at dei har fått betre tid til å førebu seg til det første OL-et sitt, medan andre synest det er vanskeleg fordi dei har satsa så hardt, seier han.

– Og når resten av konkurransetilbodet òg forsvinn på grunn av covid-19 så går det ut over motivasjonen.

Torsdag vart det meldt om 981 nye smittetilfelle i Japan, 366 i Tokyo. Utviklinga går nett no feil veg, og i helga viste ei meiningsmåling utført for Kyodo at berre 23,9 prosent av dei spurde ønskjer at sommarleikane skal avviklast i Tokyo neste sommar.

Arrangøren har gitt IOC beskjed om at alle dei 42 originale anlegga er stadfesta klare til bruk neste sommar, inkludert OL-landsbyen og TV- og mediesenteret.

Om det blir tilskodarar på tribunane er heilt i det blå.

– Vi må førebu oss på ulike scenario for leikane, men vi har etablert eitt prinsipp som står over alle andre. Det er at OL skal ta vare på helsa til alle deltakarar, sa Bach.

OL skal avviklast i tida 23. juli til 8. august 2021, Paralympics i tida 24. august til 5. september.

(©NPK)