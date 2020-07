Innbrot hos Liverpool-stjerne under gullfeiring

sport

26-åringen vart fråstolen fleire smykke, og dessutan bilen sin – ein grå Audi RS6. Ein talsmann for politiet har sagt at bilen seinare vart funnen i Wigan, som ligg om lag éin time unna Beatles-byen.

Innbrotet skjedde då Premier League-meistrane feira Premier League-tittelen natt til torsdag. Lokalavisa Liverpool Echo skriv at tjuvane skal ha slått til mellom 15.00 onsdag ettermiddag og 04.00 natt til torsdag.

Brasilianaren har spelt 28 av 36 Premier League-kampar denne sesongen, og står med to mål og tre målgivande pasningar for dei raude ligameistrane. Han kom til Liverpool i 2018 for rundt 40 millionar pund frå Monaco.

