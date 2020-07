Agüero rekk ikkje meisterligaoppgjeret mot Real Madrid

sport

Argentinaren har gjort det han kan for å heile kneskaden han vart operert for to dagar etter 5–0-sigeren over Burnley 22. juni, men blir mest truleg ikkje klar til kampen mot Real Madrid.

Fleire hadde byrja å tru at spissen kunne bli klar til å hjelpe City vidare til kvartfinale i Champions League, men den moglegheita nærast avskriv City-manager Guardiola overfor klubbnettstaden.

– Nei, eg trur ikkje det vil vere mogleg, seier den spanske hovudtrenaren.

Guardiolas menn er likevel favorittar til å avansere i Meisterligaen når turneringa startar opp att i august. I den første av to åttedelsfinalar mot Real Madrid i mars vann City 2–1, før koronaviruset sette ein stoppar for vidare spel.

I tillegg har Manchester City funne forma i Premier League utan Aguero på banen, med endå ein storsiger i serieavslutninga søndag. Erstattaren på spissplass, Gabriel Jesus, har skåra fire mål dei siste fem kampane i ligaen og er venta å starte mot Real Madrid.

(©NPK)