Barcelona-presidenten sikker på at Messi blir

– Messi har sagt mange gonger at han vil avslutte karrieren her, og eg er ikkje i tvil om at han vil signere ein ny kontrakt, seier Bartomeu til den spanske avisa Mundo Deportivo.

Kontrakten hans går ut i 2021. Skulle superstjerna velje å dra, markerer det slutten på 16 år med storspel for Barcelonas A-lag.

Messi har ikkje vore nøgd med korleis laget har prestert i år, og då den katalanske storklubben tapte for Osasuna i nest siste ligakamp, etterlyste 33-åringen forandring.

– Vi ville ikkje avslutte sånn som dette, men det samanfattar nesten heile sesongen. Vi har vore eit veldig ujamt, veldig svakt lag med låg intensitet, sa superstjerna etter kampen.

Barcelona avslutta ligasesongen fem poeng bak seriemeister Real Madrid, og Messi vann gullstøvelen for fjerde år på rad med sine 25 mål. Argentinaren sette òg ny rekord i ligaen med 21 målgivande pasningar på éin sesong.

8. august møter klubben Napoli i returoppgjeret i åttedelsfinalen i Meisterligaen. Første kamp enda 1–1 i Napoli i februar.

